Хорватский "Загреб" стал первым участником матча за золото "Финала четырех" SEHA-лиги

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Хорватские "Загреб" и "Нексе" разыграли сегодня первую путевку в решающий поединок "Финала четырех" SEHA-лиги, передает корреспондент БЕЛТА.

"Финал четырех" турнира проходит в Бресте 2-3 апреля. Первыми на паркет Дворца спорта "Виктория" вышли команды из Хорватии. "Загреб" сразу же взял инициативу в свои руки. Их соперники впервые забили на шестой минуте матча, к тому времени столичная дружина вела плюс три мяча. Такой отрыв сохранялся на протяжении всего первого тайма, а на последних секундах лидеры упрочили свое преимущество - 15:11.

В таком же ключе события развивались и во второй половине встречи. Гандболисты "Загреба" уверенно обыграли "Нексе" со счетом 28:23, завоевав путевку в решающий матч "Финала четырех".

Вторую пару полуфиналистов SEHA-лиги составляют Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и македонский "Вардар". Их противостояние начнется сегодня в 20.00.

Поединок в борьбе за бронзовые награды начнется 3 апреля в 17.30. Претенденты на чемпионский титул встретятся в этот же день в 20.00.-0-

Фото Вадима Якубёнка