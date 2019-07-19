Хорватский защитник Нино Галович вернулся в минское "Динамо" на правах аренды

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня футбольный клуб "Динамо-Минск" объявил о возвращении в свои ряды защитника Нино Галовича, который в прошлом сезоне был капитаном команды, сообщает корреспондент БЕЛТА. Хорватский легионер подписал необходимые документы и перешел в "Динамо" из японского клуба "Саган Тосу" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Галович выступал за "Динамо" на протяжении двух минувших сезонов. За это время он провел 69 матчей, забил десять мячей и отдал одну голевую передачу. Благодаря этой статистике хорват стал самым результативным защитником-легионером в истории динамовского клуба. Галович планирует выступать под 26-м номером.

Напомним, накануне минское "Динамо" неожиданно вылетело из Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч (1:1 в гостях и 1:2 дома) латвийской "Лиепае" в 1-м квалификационном раунде.

Минское "Динамо" уступило на своем поле "Лиепае" и завершило выступление в Лиге Европы Первую половину домашней встречи минчане провели крайне невразумительно. Гости не преминули воспользоваться этим, и на 10-й минуте игры Дан Спатару поразил ворота Максима Плотникова.

После первого круга чемпионата Беларуси подопечные Сергея Гуренко имеют в своем активе 28 очков и располагаются на 4-й позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего БАТЭ на 9 баллов.-0-