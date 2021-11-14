Хорваты победили россиян и вышли в финал футбольного чемпионата мира

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15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Хорватии победили россиян на финише отборочного турнира и пробились в финальную стадию чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА. В последнем поединке квалификационной группы Н в Сплите российскую команду устраивала ничья, но добыть ее подопечные Валерия Карпина не сумели. Долгое время они сдерживали атаки хорватов, но на 81-й минуте игры после очередной подачи во вратарскую площадку защитник российской сборной Федор Кудряшов срезал мяч в свои ворота. В итоге хорваты выиграли со счетом 1:0 и завоевали путевку в финал мирового первенства. Россияне заняли вторую итоговую позицию и теперь им придется пробиваться в финальный турнир через стыковые поединки. В остальных встречах 10-го тура группы Н словаки разгромили на выезде мальтийцев - 6:0, а словенцы на своей арене одолели киприотов со счетом 2:1. Итоговое положение: Хорватия - 23 очка, Россия - 22, Словакия - 14, Словения - 14, Кипр - 5, Мальта - 5.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!