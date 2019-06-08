Хорваты победили Уэльс в квалификации ЧЕ-2020 по футболу

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня проходят очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. К этому времени завершились два поединка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Осиеке сборная Хорватии встречалась с командой Уэльса и выиграла со счетом 2:1. Позже в квалификационной группе Е футболисты Азербайджана примут в Баку сборную Венгрии.

Футболисты Исландии в Рейкьявике одолели албанцев - 1:0. Сегодня в группе Н состоятся еще два матча: Турция - Франция, Молдова - Андорра.

В группе С сборная Беларуси в Борисове в 21.45 примет команду Германии. Футболисты Эстонии в Таллине сыграют с лидером группы Северной Ирландией. Турнирное положение: Северная Ирландия - 6 очков (2 матча), Германия - 3 (1), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (1), Беларусь - 0 (2).-0-