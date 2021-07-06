Хуберт Гуркач пробился в 1/4 финала Уимблдона

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский теннисист Хуберт Гуркач (18-й номер мирового рейтинга) стал последним участником четвертьфинальной стадии мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке 1/8 финала, который начался еще вчера и был прерван из-за дождя, поляк одолел вторую ракетку планеты россиянина Даниила Медведева - 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3. В общей сложности встреча продолжалась 3 часа 5 минут.

В четвертьфинале Хуберт Гуркач встретится с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером, занимающим восьмое место в рейтинге ATP. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем (48-й номер мирового рейтинга). Представитель Канады Денис Шаповалов (12) будет соперничать с россиянином Кареном Хачановым (29). Еще один канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (19) встретится с итальянцем Маттео Берреттини (9), который в 1/8 финала обыграл белоруса Илью Ивашко (79).

В женском одиночном разряде первой полуфиналисткой стала чешская теннисистка Каролина Плишкова (13), уверенно переигравшая в четвертьфинале представительницу Швейцарии Викторию Голубич (66) - 6:2, 6:2. В поединке за выход в финал соперницей чешки будет победительница матча между четвертой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и тунисской теннисисткой Унс Джабир (24).-0-