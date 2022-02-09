Хван Дэ Хон выиграл олимпийское золото в шорт-треке

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Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Южнокорейский спортсмен Хван Дэ Хон стал олимпийским чемпионом на соревнованиях по шорт-треку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанции протяженностью 1500 м победитель пробежал за 2 мин. 09,219 сек. Обладателем серебряной медали стал канадский спортсмен Стивен Дюбуа (2 мин. 09,254 сек.), бронзовая медаль досталась россиянину Семену Елистратову (2 мин. 09,267 сек.).
Участникам соревнований по шорт-треку осталось разыграть еще пять комплектов олимпийских наград.-0-