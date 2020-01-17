I Европейский велофестиваль намерены провести в Минске в 2021 году

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Европейский велофестиваль планируют провести в Минске в 2021 году. Договор о намерениях был подписан сегодня в столичном отеле "Мариотт" президентом Европейского велосипедного союза Рокко Катанео и председателем Белорусской федерации велоспорта Натальей Цилинской, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В Минске практически все готово для проведения масштабного велофорума. Создана отличная инфраструктура. Необходимо будет только доработать трассы для проведения соревнований в горных дисциплинах. Но мы не сомневаемся, что белорусская сторона успешно справится с этой задачей", - отметил Рокко Катанео, комментируя подписание контракта.

Наталья Цилинская в свою очередь отметила, что проведение столь масштабного мероприятия - большая ответственность. "Какой тон ты задашь, проводя состязания, так будет и в дальнейшем, поэтому мы не можем ударить лицом в грязь. Да, готово пока еще далеко не все, однако мы постараемся сделать максимум, чтобы состязания прошли на самом высоком уровне", - сказала она.

"Если раньше мы видели в Беларуси только отечественных звезд спорта, то сейчас есть возможность стать свидетелями выступлений и иностранных именитых атлетов. Поверьте, они с удовольствием приезжают в нашу страну. Качество тех спортивных объектов, которые есть сегодня в Беларуси, отвечает самым строгим требованиям. Для нас очень почетно принимать их и слышать высокие оценки той работы, которая делается в стране для популяризации спорта и здорового образа жизни", - отметила Наталья Цилинская.

Планируется, что во время фестиваля в течении двух недель пройдут элитные чемпионаты Европы по олимпийским дисциплинам, старты на шоссе, треке, ВМХ-гонки, ВМХ-фристайл. Настоящим праздником наверняка станет и массовый заезд любителей Gran Fondo. Ожидается, что в Минске за награды представительного форума будут спорить порядка 5 тыс. участников. На кону будет 72 комплекта медалей.-0-