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04 августа 2021, 17:38

И мы в провинции можем что-то сделать - тренер Литвиновича о том, почему золотая медаль не стала для него сюрпризом

Первое золото Беларуси на Олимпиаде в Токио - у 20-летнего Ивана Литвиновича, который завоевал его в прыжках на батуте. После выступления уроженец Вилейки признавался: удивлен результатом, рассчитывал на второе-третье место. Свою награду молодой батутист посвятил бабушке, которая не дожила до триумфа внука, и сказал спасибо своему первому тренеру. Мы поговорили с наставником олимпийца Петром Зайцевым о том, что Иван за человек и почему его золотая медаль не стала неожиданностью.

"Все схватывал на лету, но очень ленился"

Свои первые шаги не только в спорте, но и в жизни Иван Литвинович сделал в зале специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Вилейского райисполкома, где работает его мама. Татьяна Александровна - тренер по прыжкам на батуте, поэтому спортивная карьера для парня, можно сказать, была предрешена.

- Ваня впервые появился в зале, когда еще не умел ходить, а только ползал. Он с малых лет отличался подвижностью и любознательностью: везде лазил, все изучал. Пока мама была занята на тренировках, дети из старших групп с ним нянчились. Так что Иван наш воспитанник во всех смыслах, - говорит Петр Иванович.

Когда в шесть лет нужно было определяться с секцией, Литвинович выбрал акробатику, но через три-четыре месяца перешел на батут.

- Его мама ко мне привела. Ваня имел хорошую координацию и был смелым. Уже тогда я понял, что из этого парнишки будет толк. Схватывал все на лету, но очень ленился: приходилось постоянно заставлять его что-то делать. Иногда я бывал жестким с ним. Все время твердил: "Трудись - и все получится", - вспоминает тренер.

Когда Ивану было 12-13 лет, с ним стало сложнее справляться. На все особенности подросткового периода накладывался и взбалмошный характер парня:

- Пришлось, конечно, помучиться. В этом возрасте многие ребята начинают менять секции или делают паузу в спорте. У Вани тоже возникали такие мысли. Бывало, на тренировке вспылит, скажет, мол, все, бросаю батут, но на следующий день возвращается в зал и отрабатывает упражнения как положено. Отходчивый парень. Я ведь понимаю, что у детей настроение часто меняется: то в школе испортят, то с друзьями поругался, а это все сказывается на тренировке. Поэтому много общались, чтобы преодолеть все сложности. Без этого никак.

Поступил на автослесаря, чтобы остаться в Вилейке

Когда тренер заметил, что Иван стал получать удовольствие от тренировок, предложил делать новые элементы и выходить на уровень мировых стандартов.

- Вот тогда он начал целенаправленно заниматься. Работали и в выходные, и в праздники. Когда ученик хочет чего-то достичь, его тренер желает этого вдвойне, - рассказывает Петр Зайцев.

Уже в 14-15 лет Литвинович стал чемпионом страны, выполнил норматив мастера спорта, начал привлекаться в юношескую сборную.

- В 8-9 классе его хотели забрать многие спортшколы, предлагали переезд с последующим поступлением в университет. Однако мы уговорили его остаться хотя бы еще на два года, чтобы мог лучше подготовиться к переходу во взрослый спорт. Ваня и сам все понимал, поэтому поступил в местный колледж на автослесаря, чтобы никуда не уезжать. Он любит возиться с машинами. Так что все хорошо сложилось, - уверяет тренер.

Когда Литвиновичу исполнилось 17 лет, Петр Зайцев передал своего ученика в РЦОП по гимнастическим видам спорта. Там Иван стал работать с главным тренером национальной сборной по прыжкам на батуте Ольгой Власовой.

- Отдали его в отличной форме с хорошей базой. За 10 лет работы Ваня превратился из обычного мальчишки с неплохими данными в перспективного спортсмена. Поэтому для меня золотая медаль Литвиновича не стала сюрпризом. Зная его упорство, я всегда верил в парня. Тренер ведь думает, как довести спортсмена до высшего уровня. Конечно, надеялся, что когда-нибудь он станет олимпийским чемпионом, - признается Петр Иванович.

Победную комбинацию тренер не смотрел. Говорит, здоровье не то:

- Я никогда не смотрю соревнования, уже по факту результаты узнаю. Мне лишние переживания ни к чему. Берегу себя. Когда узнал о Ванином результате, конечно, обрадовался. Посчитал в тот момент, что я чего-то добился своим трудом в этой жизни. Не зря столько проработал. Оказывается, что и мы в провинции можем что-то сделать.

Выбор сделал

Благодаря золотой медали Ивана Литвиновича спортшкола, где он тренировался последние годы, получит 20 тыс. рублей.

Школу, куда направят финансовую помощь в рамках проекта "Олимпийский выбор", определил сам новоиспеченный олимпийский чемпион. Последнее время он тренировался в Витебске на базе СДЮШОР №1 под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте витебчанки Ольги Власовой. Во время Олимпиады-2016 в Рио эта спортшкола уже получала материальную поддержку после золотого выступления еще одного батутиста Владислава Гончарова - также воспитанника этой школы.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры-2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма зависит от занятого спортсменом места: за первое - 20 тыс., за второе - 15 тыс. и за третье - 10 тыс.

"Пока нет ощущения, что я олимпийский чемпион"

Иван Литвинович и национальная команда по прыжкам на батуте вернулись в Минск. Олимпийский чемпион объяснил, почему посвятил свою победу именно бабушке и о чем думал прямо перед выступлением.

- Победа далась тяжело, судя по моему предварительному выступлению. Я даже не представлял себя на пьедестале. Я не видел ничье выступление, мне было сложно полагать даже, какой результат будет. Когда увидел - удивился, - рассказал Иван. - Самое сложное - ждать свое финальное упражнение. Много мыслей было. Я не знал, что окажусь на пьедестале. Максимум думал, что будет второй-третий результат.

После блестящего выступления в Токио спортсмен получил много сообщений.

- До сих пор даже не ответил на все. Много и негативных - с улыбкой на них смотрел. Критикуют - значит, смотрят, увлекаются все-таки. Но больше положительных. Ощущения, что олимпийский чемпион, пока нет. Может, еще появится, - подчеркнул батутист. - Планы - домой добраться, отдохнуть пару дней, потом посмотрим.

Он объяснил, почему свою победу посвятил бабушке.

- Я часто у нее проводил время, любил с ней общаться. Она хороший человек, все время поддерживала меня во всем, смотрела мой каждый старт, переживала, - отметил олимпийский чемпион. Иван благодарен всем своим тренерам, которые привили ему любовь к этому виду спорта и помогли добиться такого результата.

Главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова: "Очень рада, что команда по прыжкам на батуте принесла стране золотую медаль и мы дали толчок для других белорусских спортсменов равняться на нас, не бояться ничего и смело идти к победе. Внутри себя я понимала, что мы можем претендовать на две медали, и очень жаль, что судьи оценили Влада (Владислав Гончаров. - Прим. БЕЛТА) на ступеньку ниже. Считаю, что эта бронзовая медаль была его".

Токио для Ивана Литвиновича - счастливый город. В 2019 году спортсмен стал здесь серебряным призером чемпионата мира в индивидуальном зачете и взял золото в командном выступлении.

Однажды во время тренировочных прыжков Иван сломал себе челюсть. Рано расслабился и получил своим же коленом по лицу. Петр Зайцев уверяет, что это единственная травма парня на тренировках.

Вадим БАННЫЙ,

Андрей ПОКУМЕЙКО,

газета "7 дней".-0-

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