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11 сентября 2019, 19:34

IAAF допустила к международным соревнованиям еще 11 россиян

Фото vesti.ru
Фото vesti.ru

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 11 российских спортсменов получили право выступать в нейтральном статусе на международных легкоатлетических соревнованиях 2019 года, в том числе на стартующем 27 сентября чемпионате мира в Дохе. Такая информация размещена на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает БЕЛТА.

Всего такой статус получили 128 спортсменов из России. Заявки 58 атлетов были отклонены. Россияне не могут стартовать в международных турнирах по легкой атлетике под флагом своей страны с ноября 2015 года из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛ) в связи с допинговыми скандалами.

С 2017 года IAAF разрешила им выступать под нейтральным флагом при условии прохождения проверки и отсутствия претензий со стороны специально созданного антидопингового комитета. На ЧМ-2017 выступали 19 россиян, а на прошлогоднем первенстве Европы - 29 человек.

23 сентября Международная ассоциации легкоатлетических федераций на заседании совета организации должна будет принять решение относительно окончательного восстановления ВФЛ в правах.-0-

Теги
допинг легкая атлетика Россия
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