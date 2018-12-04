IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют российским спортсменам выступать на международных стартах под национальным флагом. Об этом заявил глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, сообщает ТАСС.

"Принято решение не восстанавливать ВФЛА до выполнения всех пунктов дорожной карты, - сказал Руне Андерсен. - В частности, предоставления доступа Международному антидопинговому агентству (ВАДА) к данным, которые находятся в московской лаборатории. Также должна быть выплачена компенсация".

Исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца 2018 года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которая опечатана в связи с федеральным расследованием. Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории. Позднее было объявлено, что ВАДА проведет аудит РУСАДА 11 и 12 декабря.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась. В июне 2016 года было принято решение допустить до стартов отдельных российских спортсменов, которые могли бы доказать свою непричастность к нарушению антидопинговых правил.-0-