IBU опубликовал календарь Кубка мира по биатлону сезона-2020/21

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание гонок Кубка мира сезона-2020/21, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

Откроется новый соревновательный сезон лучших стреляющих лыжников планеты стартами 28-29 ноября в Контиолахти (Финляндия). Второй этап 3-6 декабря состоится в шведском Эстерсунде. Далее значатся старты в Хохфильцене (Австрия) - 11-13 декабря, Анси (Франция) - 17-20 декабря, Оберхофе - 7-10 января, Рупольдинге (оба - Германия) - 13-17 января, Антхольце (Италия) - 21-24 января. Этап Кубка мира с 26 февраля по 1 марта примет Пекин (Китай), он будет тестовым накануне Игр-2022. Завершат кубковый сезон старты в Нове-Место (Чехия) - 11-14 марта и Осло (Норвегия) - 18-21 марта. На состязаниях в Норвегии впервые будет представлен суперспринт.

Чемпионат мира в 2021 году примет словенская Поклюка. Главный старт сезона пройдет с 10 по 21 февраля.

Общий зачет Кубка мира по биатлону-2020 у мужчин выиграл норвежец Йоханнес Бё, опередивший французов Мартена Фуркада и Кентена Фийон-Майе. В женской классификации не было равных итальянке Доротее Вирер. В тройку сильнейших попали норвежка Тириль Экхофф и немка Дениз Херрман.

В Кубке наций-2020 у мужчин ожидаемо выиграли норвежцы - 8192 очка. Второе место у французов (7885). Замкнули тройку сильнейших немцы (7211). Белорусские стреляющие лыжники впервые за 11 лет заняли 10-е место (5551). Таким образом, в следующем соревновательном году белорусская команда сможет заявлять на этапы семь спортсменов, а на спринтерские и индивидуальные гонки - пять. У женщин вне конкуренции Норвегия - 7865 баллов. Второе место у немок - 7202. Тройку сильнейших замкнули француженки - 7058. У белорусок на счету 5047 очков и 12-е итоговое место.-0-