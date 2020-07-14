IBU отказался от проведения суперспринта на финальном этапе Кубка мира

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический комитет Международного союза биатлонистов (IBU) предложил несколько изменений в правила проведения соревнований в суперспринте, поэтому от его проведения на финальном этапе Кубка мира 2020/2021 решено отказаться, передает ТАСС.

"Из-за изменений нам понадобятся дальнейшие тесты на этапах Кубка IBU, прежде чем представить суперспринт на "главной сцене". Поэтому у нас будет традиционный финальный этап Кубка мира в Холменколлене, включающий в себя спринт, гонки преследования и масс-старт", - говорится в сообщении.

Суперспринт, который был опробован на этапах Кубка IBU, проводится в два этапа. Сначала квалификация, во время которой спортсмены преодолевают три круга с двумя огневыми рубежами. Затем 30 лучших биатлонистов попадают в финал. На решающей стадии дистанция гонки составляет пять кругов с четырьмя огневыми рубежами.-0-