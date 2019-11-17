Игнат Головатюк на этапе КМ по конькобежному спорту занял 14-е место на дистанции 500 м

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял 14-е место в мужских стартах группы В на дистанции 500 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус преодолел дистанцию за 35,825 сек. Первенствовал канадец Лоран Дюбрей, на финише показавший итоговое время 35,371 сек. Второе место у казахстанского спортсмена Романа Креча - 35,428 сек. Третья позиция у голландца Хейра Оттерспера - 35,448 сек.
Еще двое белорусов Артем Чабан и Виктор Руденко завершили дисциплину на 28-м и 29-м местах соответственно.
На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, МКСК "Минск-Арена".-0-
Фото Белорусского союза конькобежцев