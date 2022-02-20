Игнат Головатюк пронесет флаг Беларуси на закрытии пекинской Олимпиады

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Конькобежец Игнат Головатюк сегодня будет знаменосцем команды Беларуси на церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Игнат Головатюк стартовал в Пекине на трех дистанциях и занял высокое шестое место на 1000 м. Вместе с конькобежкой Анной Нифонтовой Игнат Головатюк пронес белорусский флаг и на церемонии открытия Олимпиады 4 февраля.

Церемония закрытия Олимпиады начнется в 15.00 на Национальном стадионе китайской столицы.-0-