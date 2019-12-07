Игнат Головатюк занял 14-е место на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Казахстане

Игнат Головатюк. Фото из архива
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 14-е место в забеге на 1000 м в дивизионе А на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финальное время белоруса - 1 мин. 09,727 сек. В тройке призеров на этот раз оказались одни представители Нидерландов. Золотая медаль досталась Томасу Кролу, установившему новый рекорд катка. Отныне этот показатель на километровой дистанции равен 1 мин. 08,420 сек.
Вторая позиция итогового протокола у Кьельда Нейса - 1 мин. 08,535 сек. Бронза у Кая Вербея - 1 мин. 08,818 сек.
Этап Кубка мира по конькобежному спорту завершится в столице Казахстана 8 декабря. Участники состязаний разыграют оставшиеся четыре комплекта наград.-0-