Игнатик вышел в основную сетку теннисного турнира в Сплите

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (353-й номер мирового рейтинга) пробился в основную сетку турнира серии "Челленджер" в хорватском Сплите, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором квалификационном раунде белорус одолел в двухсетовом поединке представителя Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (250) - 7:6 (7:1), 6:3. На старте квалификации Владимир Игнатик без проблем переиграл нидерландского теннисиста Мика Вельдхеера (560) - 6:1, 6:3.

Завтра в 1/16 финала соперником белорусского теннисиста будет австралиец Алекс Болт (185).

Соревнования в Сплите завершатся 11 апреля.-0-