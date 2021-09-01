Игорь Бокий занял 5-е место на стометровке брассом на токийской Паралимпиаде

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Игорь Бокий занял пятое место на дистанции 100 м брассом на Паралимпийских играх в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня пятикратный чемпион токийской Паралимпиады в финальном заплыве на стометровке брассом (класс SB13), оказался пятым, показав время 1 мин. 05,90 сек. Чемпионом стал немец Талисо Энгель, установивший новый мировой рекорд - 1 мин. 02,97 сек. До этого в столице Японии Игорь Бокий побеждал, обновляя мировые достижения на дистанции 100 м баттерфляем и на аналогичной дистанции в плавании на спине, а также на 50 м и 400 м вольным стилем. В прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6). Таким образом, сейчас в его копилке 16 наград высшей пробы, завоеванных на трех Паралимпийских играх подряд. Также сегодня в финальном заплыве у мужчин на дистанции 200 м брассом (класс SM9) белорусский пловец Егор Щелканов занял четвертое место. Ранее он стал обладателем серебряной медали на дистанции 100 м в плавании на спине. Позже в финале дистанции 100 м брассом (класс SB12) выступит белорусский атлет Владимир Изотов, а белорус Владислав Гриб поспорит за награды в секторе для метания булавы. Сейчас в копилке белорусских паралимпийцев 7 наград: 5 золотых, которые завоевал Игорь Бокий, серебро Егора Щелканова и бронза копьеметательницы Елизаветы Петренко. В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта. На Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро белорусы завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовых, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30). В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыгрывают 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!