Игорь Ковалевич продолжит тренировать футболистов "Немана"

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер гродненского "Немана" Игорь Ковалевич остается на своем посту. Новый контракт с наставником сегодня продлен до конца 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ковалевич, которому сейчас 52 года, возглавил футболистов "Немана" летом 2016 года. Под его руководством гродненская команда провела 138 матчей чемпионата Беларуси, одержав 58 побед.

В недавно завершившемся национальном первенстве "Неман" до последнего тура претендовал на медали, но в итоге финишировал пятым, набрав 53 очка в 30 проведенных поединках. Чемпионом страны стал солигорский "Шахтер", серебро у борисовского БАТЭ, обладателями бронзовых медалей стали футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа". Четвертое место заняло брестское "Динамо", которое в 2019 году впервые в истории завоевало чемпионский титул.-0-