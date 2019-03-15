Игорь Криушенко назвал состав сборной Беларуси на первые матчи квалификации Евро-2020

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав на первые матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская ассоциация футбола".
На учебно-тренировочный сбор вызваны 23 футболиста:
вратари - Андрей Горбунов ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск), Антон Чичкан (БАТЭ, Борисов);
защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Володько ("Арсенал", Тула, Россия), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Алексей Риос, Захар Волков (оба - БАТЭ, Борисов);
полузащитники - Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Павел Савицкий (все - "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Алтай", Измир, Турция), Юрий Ковалев ("Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);
нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).
Сборная Беларуси соберется в Минске 16 марта и будет готовиться на базе технического центра АБФФ. Вечером 19 марта команда отправится в Роттердам, где 21 марта проведет первый матч квалификационной группы С против футболистов Нидерландов. Затем белорусы перебазируются в Белфаст, где 24 марта сыграют со сборной Северной Ирландии.-0-
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