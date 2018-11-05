Игорь Криушенко озвучил список футболистов, вызванных в сборную Беларуси на матчи Лиги наций

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал состав команды на заключительные матчи группового этапа Лиги наций, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

К выездным ноябрьским встречам с командами Люксембурга и Сан-Марино будут готовиться:

вратари - Андрей Горбунов ("Динамо-Минск"), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия);

полузащитники - Александр Глеб, Станислав Драгун, Игорь Стасевич (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Кисляк, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Антон Путило ("Анкарагюджю", Турция), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо-Минск");

нападающие - Николай Сигневич, Максим Скавыш (оба - БАТЭ, Борисов), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).

Матч 5-го тура группы 2 (лига D) белорусы проведут 15 ноября в Люксембурге, а 18 ноября завершат групповой этап встречей в Сан-Марино. Турнирное положение после 4 туров: Люксембург - 9 очков, Беларусь - 8, Молдова - 5, Сан-Марино - 0.-0-