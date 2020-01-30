Игорь Оберемко избран на пост руководителя БФСО "Динамо"

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Оберемко избран новым председателем центрального совета Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе организации.

Единогласное решение было принято сегодня на пленуме центрального совета БФСО "Динамо". В нем приняли участие глава МВД Юрий Караев, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

Полковник милиции Игорь Оберемко окончил в 1990 году Высшее политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР, в 2003 году - Академию МВД. С 1990 года проходил службу на различных командных должностях во внутренних войсках МВД СССР, УВД Могилевского облисполкома, войсковой части 3214 внутренних войск, Департаменте охраны. С декабря 2014 года работал начальником Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Беларуси. За время службы во внутренних войсках и органах внутренних дел награжден орденом "За службу Родине" III степени, медалями "За безупречную службу" II и III степеней.-0-