Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского "Динамо"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского "Динамо". Такая информация содержится на официальном сайте белорусского клуба, выступающего в КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Причина данного решения - истечение срока действия трудового договора клуба с руководителем.

Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уходящего гендиректора. "От лица всех динамовцев я благодарю Игоря Анатольевича за то, что он с энтузиазмом принял управление минским "Динамо" в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами", - сказал Дмитрий Басков.

"К роли директора минского "Динамо" Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера. Сейчас кризис миновал, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Желаем Игорю Анатольевичу успехов в любой сфере, какую бы он для себя ни избрал", - добавил глава наблюдательного совета столичной дружины.-0-