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16 сентября 2020, 11:32

Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова на посту гендиректора ХК "Динамо-Минск"

Игорь Шуневич. Фото из архива
Игорь Шуневич. Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова на посту генерального директора минского "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

Нового руководителя представил председатель центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича наиболее логично, поскольку именно при нем была определена философия клуба, направленная на воспитание нового поколения лидеров "Динамо".

Приветствуя коллектив, Игорь Шуневич заверил, что привлечение молодых талантливых игроков в "Динамо", фактическое становление клуба как ресурсной базы для национальной команды будет продолжено. Он также заявил, что в последние годы активно участвовал в жизни клуба и всячески приветствовал предложение учредителей доверить пост гендиректора именно ему. По словам Игоря Шуневича, деятельность, которую они с Дмитрием Басковым вели в "Динамо", будет продолжена: "Все механизмы работы в клубе уже отлажены. С организационной точки зрения, наверное, более детального внимания и тщательной проработки требуют противоэпидемические меры для безопасности не только игроков, тренеров, персонала клуба, но и болельщиков, приходящих поддержать нашу команду. Что же касается спортивной составляющей, я хотел бы поблагодарить своего предшественника, Дмитрия Баскова, за качественную селекционную работу и соблюдение эффективного баланса молодости наших юных звездочек и опыта легионеров. Безусловно, какие-то точечные усиления возможны, однако они будут исключительно в интересах клуба и национальной сборной Беларуси. Все мы пониманием, что одной из главных задач всего белорусского хоккея в предстоящем сезоне станет успешное проведение домашнего чемпионата мира и такое же выступление национальной команды. Этой задаче сейчас посвятит себя и Дмитрий Басков. Со своей стороны могу заверить, что, как руководитель минского "Динамо", сделаю все возможное, чтобы эту задачу облегчить", - подчеркнул новый гендиректор.

Дмитрий Басков, также присутствовавший на встрече, поддержал назначение Игоря Шуневича: "Буквально за последние несколько недель нам пришлось принять важные решения, которые могут определить дальнейшее развитие белорусского хоккея. Но я рад, что в хоккее по-прежнему работают люди, которые любят и понимают этот спорт. В должности председателя наблюдательного совета "Динамо" Игорь Анатольевич принимал самое активное участие в формировании той философии, которую мы закладываем уже на протяжении двух сезонов, в создании возможностей для реализации потенциала молодых игроков, их скорейшего перехода в конкурентный взрослый хоккей. И я действительно рад, что к предстоящему чемпионату мира мы продолжим готовиться каждый в своем новом качестве, но по-прежнему вместе, поскольку наши взгляды на развитие "Динамо" как флагмана белорусского хоккея в лучшей лиге Европы и цели по подготовке молодежи к предстоящему чемпионату мира общие", - отметил он.

Игорь Шуневич шесть лет был председателем наблюдательного совета клуба (2014-2020). За это время команда дважды выходила в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, набирая 100 очков и более (в сезонах 2014/2015 и 2016/2017), а также выиграла Кубок Салея (2020).-0-

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