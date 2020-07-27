Игорь Стасевич стал лучшим игроком 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим игроком 19-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке против "Минска", в котором борисовчане победили с результатом 6:0, 34-летний капитан БАТЭ забил один мяч и ассистировал партнерам при еще трех взятиях ворот минчан.

Игорь Стасевич во второй раз стал лучшим игроком тура, как и форвард солигорского "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, ранее выступавший за столичный "Энергетик-БГУ", который лидирует в споре лучших бомбардиров, забив 12 мячей.

Сейчас турнирную таблицу 30-го чемпионата Беларуси возглавляют "Шахтер" и БАТЭ, набравшие по 37 очков в 19 проведенных матчах, футболисты "Немана" имеют 34 зачетных балла, сыграв 18 поединков.

Матчи следующего тура пройдут 31 июля - 2 августа.-0-

Фото Дениса Костюченко