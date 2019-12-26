Игорь Стасевич второй раз подряд признан лучшим футболистом Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник национальной сборной и борисовского БАТЭ Игорь Стасевич второй год подряд признан лучшим футболистом Беларуси. Таков итог традиционного опроса, в котором приняли участие белорусские футбольные специалисты и спортивные журналисты. Игорь Стасевич в третий раз стал лучшим футболистом страны: он также был удостоен этого звания в 2015-м и 2018 годах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою очередную награду лауреат получил сегодня на церемонии подведения итогов футбольного сезона "Звездный мяч - 2019" в Минске. Кроме того, 34-летний Игорь Стасевич признан лучшим игроком и полузащитником недавно завершившегося 29-го чемпионата Беларуси.

В остальных индивидуальных номинациях лучшими признаны:

вратарь - Александр Гутор ("Динамо", Брест);

защитник - Павел Рыбак ("Шахтер", Солигорск);

нападающий - Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ", Минск). Он же стал лучшим бомбардиром 29-го чемпионата Беларуси, забив 19 мячей в 26 проведенных матчах, а также самым ценным игроком прошедшего первенства страны.

Были определены две символические сборные чемпионата Беларуси:

А: Александр Гутор ("Динамо", Брест), Сергей Кисляк, Павел Нехайчик, Артем Милевский, Габи Кики (все - "Динамо", Брест), Сергей Матвейчик, Павел Рыбак, Александр Сачивко (все - "Шахтер", Солигорск), Игорь Стасевич, Станислав Драгун (оба - БАТЭ, Борисов), Илья Шкурин ("Энергетик-БГУ", Минск);

Б: Максим Плотников ("Динамо", Минск), Юрий Ковалев, Никола Антич, Элис Бакай (все - "Шахтер", Солигорск), Олег Веретило, Александр Павловец, Александр Нойок, Денис Лаптев (все - "Динамо", Брест), Захар Волков, Евгений Яблонский, Максим Скавыш (все - БАТЭ, Борисов).

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Что касается командных наград, то призы "Справедливой игры" и "Двумя составами" получил обладатель серебряных медалей борисовский БАТЭ, приз "Зрительских симпатий" у чемпиона страны брестского "Динамо", "За волю к победе" - у столичного "Энергетика-БГУ".

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