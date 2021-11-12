Игорь Тымонюк признан автором лучшего гола 28-го тура чемпионата Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Тымонюк признан автором самого красивого гола 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси. Таков результат традиционного голосования болельщиков, которое проводит ассоциация "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 84-й минуте домашней игры с гродненским "Неманом" 27-летний защитник мозырской "Славии" эффектным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота гостей, установив окончательный результат этой встречи - 1:1. Игорь Тымонюк набрал 70% голосов участников голосования, значительно опередив голы Кирилла Вергейчика из "Слуцка" и Максима Скавыша из солигорского "Шахтера".

За два тура до финиша нынешнего первенства футболисты "Славии" имеют в своем активе 28 очков и находятся на 14-м месте в турнирной таблице. Впереди "Шахтер", у которого 72 зачетных балла, второе место занимает борисовский БАТЭ, набравший 59 баллов, на один балл от борисовчан отстает минское "Динамо".

Встречи 29-го тура состоятся 20 ноября, а заключительные матчи 31-го чемпионата Беларуси пройдут 28 ноября.-0-