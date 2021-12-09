Игорь Тымонюк признан автором лучшего гола чемпионата Беларуси в ноябре

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Тымонюк признан автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси в ноябре. Таков результат традиционного голосования болельщиков, которое проводит ассоциация "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 83-й минуте домашней игры 28-го тура с гродненским "Неманом" 27-летний защитник мозырской "Славии" эффектным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота гостей, установив окончательный результат этой встречи - 1:1. Гол Игоря Тымонюка опередил голы его одноклубника Владислава Малькевича и Валерия Громыко из борисовского БАТЭ.

Футболисты мозырской "Славии" заняли 14-е место в 31-м чемпионате Беларуси. Затем победили по сумме двух переходных поединков третью команду 1-й лиги минские "Крумкачыi" - 1:0 (дома) и 0:0 (в гостях), сохранив за собой прописку в элитном дивизионе белорусского футбола.-0-