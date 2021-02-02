Игрок ХК "Динамо-Минск" Шейн Принс признан лучшим форвардом января в КХЛ

Фото ХК "Динамо-Минск"

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард минского "Динамо" Шейн Принс признан лучшим игроком своего амплуа в КХЛ за январь. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА. В январе Шейн Принс сыграл в 12 матчах, в которых набрал 16 (8+8) очков. Отметим, что в начале месяца форвард в трех играх подряд забрасывал по две шайбы. Всего в текущем сезоне Принс в 44 играх записал в свой актив 43 (22+21) очка при показателе полезности "+16". Это третий раз, когда форварды "зубров" признаются лучшими в КХЛ за месяц среди игроков своего амплуа. В 2010 году этого звания удостоился Джефф Платт, а в 2015-м - Шарль Лингле. Что касается остальных игровых амплуа, то лучшим вратарем в январе был признан Эдвард Паскуале из "Локомотива" (Ярославль), лучшим защитником - Филипп Хольм из "Металлурга". Лучшим новичком месяца назван Александр Алексеев из уфимского "Салавата Юлаева". Всего в январе было проведено 126 игр чемпионата КХЛ. В них приняли участие 656 хоккеистов. Средняя результативность составила 5,37 шайб за матч.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!