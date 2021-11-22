22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки "Динамо-Минск" Илья Усов и Алексей Колосов станут участниками матча звезд КХЛ-2022 от команды "Евразия". Такая информация содержится в официальном Telegram-канале столичной хоккейной дружины, сообщает БЕЛТА.

Алексей Колосов стал единоличным победителем голосования болельщиков для участия в Матче звезд КХЛ среди всех игроков лиги. Его результат - 3777 голосов. Илья Усов - третий в итоговой таблице, его результат 3146 голосов.

Сегодня стартует голосование представителей СМИ, аккредитованных на сезон 2021/2022. Им предстоит выбрать трех полевых игроков в каждую из команд. Журналисты имеют возможность проголосовать до 10.00 26 ноября.

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы объявят за месяц до начала звездного уикенда - 14 декабря 2021 года. -0-