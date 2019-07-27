Игроки из семи стран состязаются в Минске на чемпионате Европы по китайским шахматам сянци

27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Около 40 игроков из семи стран мира состязаются на 32-м чемпионате Европы по китайским шахматам сянци, который 26 июля открылся в белорусской столице и продлится по 28 июля, сообщили БЕЛТА в Китайском культурном центре в Минске.

Впервые за время проведения чемпионатов Европы по китайским шахматам турнир посещает делегация из КНР, которую возглавляет президент Китайской ассоциации сянци Чжу Гопин. Приехал также экс-чемпион мира, международный гроссмейстер Жао Горон.

Фото Китайского культурного центра

Белорусские игроки участвуют в чемпионатах Европы и мира по сянци с 2017 года. Нынешние состязания в Беларуси стали рекордными по количеству игроков европейского происхождения и молодых участников. Наряду с основным турниром намечено мероприятие по популяризации этой игры среди жителей столицы Беларуси под патронатом Китайской ассоциации сянци.

Китайские шахматы - одна из популярнейших интеллектуальных игр на планете, в которую время от времени играют полмиллиарда человек. В основном сянци распространены в странах Азии - Китае, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре. Однако федерации сянци есть как в Америке, так и в Европе.-0-