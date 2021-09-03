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03 сентября 2021, 19:39

Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх-2022

Фото из архива
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх-2022. Такая информация размещена на официальном сайте Международной федерации хоккея, сообщает БЕЛТА.

"Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) и IIHF достигли совместного соглашения, подтверждающего участие игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Соглашение было заключено после нескольких месяцев переговоров между тремя организациями по обеспечению более безопасного и надежного участия всех игроков НХЛ, соревнующихся в Играх", - говорится в официальном сообщении.

"Я знаю, что могу говорить от имени болельщиков хоккея всего мира, когда говорю, что мы абсолютно приветствуем решение вернуть на Олимпиаду лучший хоккей с шайбой. У нас было много конструктивных обсуждений, и мы приложили много усилий, чтобы это произошло. Я хочу поблагодарить все заинтересованные стороны за поддержку с их стороны", - прокомментировал данное решение президент IIHF Рене Фазель.

Таким образом, Игры в Пекине станут шестыми главными стартами четырехлетия, в которых примут участие игроки из НХЛ, начиная с Олимпиады в Нагано-1998. Напомним, что в Пхенчхане -2018 представители Национальной хоккейной лиги не играли.

"Мы приветствуем решение НХЛ, которое позволит ее игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Все стороны, которые участвовали в заключении этого соглашения, заслуживают похвалы за этот отличный результат", - сказал спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Тем не менее у НХЛ и профсоюза игроков есть право отказаться от поездки на Игры в случае ухудшения ситуация с количеством зараженных коронавирусной инфекцией.

В хоккейном турнире зимней Олимпиады-2022 в Пекине сыграет 12 сборных: восемь лучших команд по рейтингу IIHF, команда Китая как представитель страны - организатора Игр и три дружины, победившие в группах олимпийской квалификации. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-

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