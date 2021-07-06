Игроки НХЛ выступят на Олимпиаде-2022 в случае договоренности о страховке

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детальная проработка вопроса о страховании игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от любых рисков, включая заражение коронавирусом, является главным условием участия хоккеистов лиги в Олимпиаде 2022 года. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментарий которого на своей странице в Twitter приводит журналист официальной телесети лиги NHL Network Джон Мороси, сообщает ТАСС.

"Если детали о дорожных расходах и страховых выплатах будут детально проработаны, мы поедем на Олимпиаду", - сказал Беттмэн. Комиссар НХЛ добавил, что страховка должна включать в себя "положения о всех рисках, включая COVID-19".

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

Олимпиада 2018 года прошла без участия игроков из НХЛ. Тогда олимпийскими чемпионами стали российские хоккеисты.

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Хоккеисты лиги не участвовали в Олимпиаде 2018 года из-за разногласий по страхованию игроков и нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-