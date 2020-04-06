Игры в Токио и Пекине пройдут с разницей в полгода и повысят интерес к олимпийскому движению - МОК

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игры в Токио и Пекине пройдут с разницей в полгода, чем повысят интерес к олимпийскому движению в мире. Такое мнение высказал в телеконференции с массмедиа исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф Дуби, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Летние Игры в Токио (23 июля - 8 августа 2021 года) и зимние в Пекине (4-20 февраля 2022 года) пройдут с разницей в шесть месяцев. "Для Международного олимпийского комитета и организационных комитетов это, прежде всего, уникальная возможность сделать что-то экстраординарное. Два таких важных события в мире спорта в короткий срок, несомненно, повысят интерес к олимпийскому движению, - сказал Кристоф Дуби. - Ведутся переговоры также с организаторами Игр в Пекине, чтобы воспользоваться ситуацией и представить оба форума наиболее ярко. До 1994 года МОК проводил летние и зимние Игры в один год. Опыт у нас уже есть, но это было 20 лет назад, старты проводились в другой ситуации. Сейчас же мы находимся в уникальных условиях, которых ранее не было в истории проведения Игр".

XXXII Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Квалификационные соревнования к Играм в столице Японии завершатся до 29 июня 2021 года. По предварительным прогнозам, перенос Олимпийский игр в Токио на год обойдется дополнительно в $2,7 млрд.-0-