II Европейские игры помогут в популяризации спортивной аэробики в Беларуси - главный тренер

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мультиспортивный форум, который пройдет в июне этого года в Минске, поможет в популяризации спортивной аэробики в Беларуси. Такое мнение высказала журналистам в пресс-центре издательского дома
"В групповом выступлении белорусская команда будет представлена четырьмя белорусскими девушками и одним парнем. Из этих атлетов в смешанных парах выступят Дмитрий Захаревич и Юлия Володарь. В Беларуси спортивная аэробика не так популярна. Я считаю, что II Европейские игры помогут в развитии этого вида в стране. Сейчас мы делаем все, чтобы наши спортсмены выступили достойно на мультиспортивном форуме", - сказала Ляна Безносюк.
Она добавила, что мировыми лидерами в этом виде спорта являются россияне, китайцы, итальянцы и испанцы. Беларусь в рейтинге среди европейских стран занимает 20-е место.
Лидер национальной команды по спортивной аэробике Дарья Хоронеко отметила, что все атлеты активно готовятся к Европейским играм и постараются показать свои лучшие выступления.
Спортивная аэробика входит в программу II Европейских игр в Минске. 24-25 июня 56 спортсменов разыграют в "Минск-Арене" два комплекта наград.-0-
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