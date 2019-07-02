II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну - Домрачева

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Европейские игры вызвали чувство гордости за свою страну, за Беларусь. Такое мнение сегодня высказала журналистам после возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" в рамках акции "Беларусь помнит. Помним каждого" четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"II Европейские игры вызывали гордость за то, что Минск справился с проведением такого грандиозного турнира, притом состязания прошли на превосходном уровне. Очень здорово, что игры приехали к нам, в Беларусь. Я рада, что мне удалось стать частичкой мультиспортивного форума. Момент, когда я зажигала огонь II Европейских игр, останется со мной на всю жизнь", - поделилась Дарья Домрачева.

На мультиспортивном форуме, который прошел в Минске с 21 по 30 июня, разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусские атлеты заняли второе место в медальном зачете.-0-