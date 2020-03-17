IIHF отменила матчи чемпионатов мира по хоккею в первом дивизионе

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея отменила чемпионаты мира в группах А и В первого дивизиона из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт IIHF.

Решение было принято во время телефонной конференции 17 марта. Турнир в группе А должен был пройти в Словении с 27 апреля по 3 мая, соревнования в третьем по силе дивизионе должна была принять Польша в эти же даты.

Также IIHF отменила все рабочие мероприятия до 30 июня.

Отметим, что решение по чемпионату мира в высшем дивизионе пока не принято. Однако по словам вице-президента ИИХФ Калерво Куммолы, в ближайшее время об отмене ЧМ-2020 сообщат официально. Сейчас происходит процесс решения вопросов со страховыми компаниями.

Этот турнир должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Беларусь попала в группу со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.-0-