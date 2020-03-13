IIHF отменила матчи второго и третьего дивизионов ЧМ по хоккею - 2020

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турниры второго и третьего дивизионов чемпионата мира по хоккею отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединки мировых первенств второго дивизиона группы А должны были пройти в Загребе (Хорватия) 19-25 апреля. Матчи дружин из группы B в исландском Рейкьявике также намечались на 19-25 апреля. В Кокелшее (Люксембург) и Кейптауне (ЮАР) в конце апреля должны были состояться турниры в группах А и В третьего дивизиона.

Сообщается также, что решение по проведению или отмене чемпионата мира в элитном дивизионе, где должна выступать и сборная Беларуси, будет принято во вторник, 17 марта.

84-й чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе должен пройти 8-24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Решение об этом было принято 15 мая 2015 года на конгрессе Международной федерации хоккея в Чехии.

Сборная Беларуси попала в группу А, которая проводит свои матчи в Лозанне. Подопечным Михаила Захарова должны противостоять команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании. В Группе В собрались дружины России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии, Казахстана. Согласно правилам, по четыре лучшие команды из каждой восьмерки продолжают борьбу в четвертьфинале. Худшие команды в группах покидают элитный дивизион.

Швейцарское правительство 28 февраля приняло решение о запрете массовых мероприятий с более 1 тыс. участников из-за угрозы распространения коронавируса. Это поставило под вопрос проведение чемпионата мира по хоккею - 2020. Запрет действует в Швейцарии минимум до 15 марта.-0-