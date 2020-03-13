ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:24 Минздрав оценивает вероятность распространения коронавируса среди студентов как невысокую Общество
23:15 Мир защищается от коронавируса: США ввели режим ЧС, Польша полностью закрывает границы В мире
22:39 Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры Спорт
22:33 IIHF отменила матчи второго и третьего дивизионов ЧМ по хоккею - 2020 Спорт
22:16 Караев рассказал об эффективности балльной системы оценки служебной деятельности Общество
22:12 Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
22:10 Караев на своем примере пояснил, как в Беларуси отслеживаются контакты с зараженными коронавирусом Общество
21:59 В Толочинском районе в аварии погиб водитель внедорожника Происшествия
21:37 Рассчитываем минимум на 4 олимпийские лицензии в боксе на турнире в Лондоне - Сабалевский Спорт
21:30 В Витебской области обследуют вернувшегося из Италии военнослужащего Регионы
21:22 Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен Спорт
20:57 Конфликт двух соседей в Борисовском районе закончился убийством Происшествия
20:45 Президент Бразилии заявил об отрицательном результате теста на коронавирус В мире
20:01 Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года рассмотрит Совет глав правительств Содружества Экономика
19:44 Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области Культура
19:32 Допмеры для пресечения незаконного оборота и транзита алкоголя примут в Гомельской области Регионы
19:19 Матч баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Пармы" перенесен Спорт
19:11 В минском метро закроют станции от "Молодежной" до "Каменной Горки" 21-22 марта Регионы
19:04 Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса Спорт
18:58 "Белэнерго" не планирует импорт электроэнергии в 2020 году Экономика
18:52 Немка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе КМ по биатлону в Контиолахти Спорт
18:49 Персонал БелАЭС готов к запуску первого энергоблока - Михадюк Экономика
18:40 Усиленный дезинфекционный режим - на БЖД рассказали о мерах по профилактике коронавируса Общество
18:30 Молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. голов планируют построить в Житковичском районе к июлю Регионы
18:18 Средняя зарплата на предприятиях "Белгоспищепрома" в 2019 году выросла на 8,7% Экономика
18:08 Матчи женской гандбольной сборной Беларуси с командой Косово перенесены на июнь Спорт
18:04 Мужчина в могилевском суде нанес себе травмы и умер Происшествия
18:02 В национальном парке "Севан" открылся комплекс армяно-белорусской дружбы В мире
18:01 Житковичский "Сатурн-1" намерен нарастить экспорт в Украину и Литву Регионы
17:58 Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне Общество
Все новости
Все новости
Спорт
13 марта 2020, 22:33

IIHF отменила матчи второго и третьего дивизионов ЧМ по хоккею - 2020

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
В Витебской области обследуют вернувшегося из Италии военнослужащего
Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турниры второго и третьего дивизионов чемпионата мира по хоккею отменены из-за угрозы распространения коронавируса. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединки мировых первенств второго дивизиона группы А должны были пройти в Загребе (Хорватия) 19-25 апреля. Матчи дружин из группы B в исландском Рейкьявике также намечались на 19-25 апреля. В Кокелшее (Люксембург) и Кейптауне (ЮАР) в конце апреля должны были состояться турниры в группах А и В третьего дивизиона.

Сообщается также, что решение по проведению или отмене чемпионата мира в элитном дивизионе, где должна выступать и сборная Беларуси, будет принято во вторник, 17 марта.

84-й чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе должен пройти 8-24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна. Решение об этом было принято 15 мая 2015 года на конгрессе Международной федерации хоккея в Чехии.

Сборная Беларуси попала в группу А, которая проводит свои матчи в Лозанне. Подопечным Михаила Захарова должны противостоять команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании. В Группе В собрались дружины России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии, Казахстана. Согласно правилам, по четыре лучшие команды из каждой восьмерки продолжают борьбу в четвертьфинале. Худшие команды в группах покидают элитный дивизион.

Швейцарское правительство 28 февраля приняло решение о запрете массовых мероприятий с более 1 тыс. участников из-за угрозы распространения коронавируса. Это поставило под вопрос проведение чемпионата мира по хоккею - 2020. Запрет действует в Швейцарии минимум до 15 марта.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей чемпионат мира
Новости рубрики Спорт
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента
Владислав Смягликов во время боя. Фото из архива Рассчитываем минимум на 4 олимпийские лицензии в боксе на турнире в Лондоне - Сабалевский
Во время чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе. Фото из архива Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен
Фото БК "Цмокi-Мiнск" Матч баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Пармы" перенесен
Фото EPA Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи - Кочанова
Беларусь подошла к весенне-полевым работам хорошо подготовленной - Румас
ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса
Топ-новости
"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Беларуси 14 марта
Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Кочанова проведет 18 марта прямую телефонную линию
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
Четыре медали выиграли белорусские конькобежцы на студенческом ЧМ в Амстердаме
Датчики контроля скорости в Минске оставили только на пр.Независимости
Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются из-за коронавируса
Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.