IIHF утвердил новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года, который пройдет в Беларуси и Латвии. Информация об этом содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планетарное первенство в Минске и Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Это решение было аргументировано необходимостью приспособиться к более позднему старту лиг в Европе и Северной Америке. Прежние сроки турнира - с 7 по 23 мая. Расписание матчей и информация о продаже билетов будет обнародована позднее.

Чемпионат мира-2020, который должен был пройти в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса.-0-