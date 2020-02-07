Илья Ивашко не сумел выйти в полуфинал турнира в Пуне

Иржи Веселый и Илья Ивашко. Фото организаторов турнира
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (152-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в полуфинал одиночного разряда турнира в индийской Пуне с общим призовым фондом $546 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в трехсетовм четвертьфинальном поединке белоруса в упорнейшей борьбе одолел чешский теннисист Иржи Веселый (107) - 2:6, 6:1, 7:6 (13:11). Матч продолжался 2 часа 35 минут.
Позже еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (90) в игре за выход в полуфинал встретится с представителем Республики Корея Квон Сун Ву (88).
Егор Герасимов пробился в 1/4 финала турнира в Пуне
В 1/8 финала белорус переиграл в трехсетовом поединке серба Николу Милоевича (148-й номер рейтинга АТР) - 2:6, 6:3, 6:2.
В полуфинале парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих сыграют с индийским дуэтом Пурав Раджа / Рамкунар Раманатар.
Турнир в Пуне финиширует 9 февраля.-0-