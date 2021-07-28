Илья Ивашко не вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (66-й номер мирового рейтинга) не вышел в четвертьфинал олимпийского теннисного турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белорус проиграл японскому теннисисту Кей Нисикори (69) - 6:7 (7:9), 0:6. В первой партии Илья Ивашко был близок к победе, ведя 5:4 и 6:5. Но японец сумел проявить характер, перевел игру на тай-брейк и в итоге выиграл его. Во втором сете Нисикори заиграл гораздо сильнее и не отдал сопернику ни одного гейма. Встреча продолжалась два часа. До этого Ивашко победил француза Гаэля Монфиса (18) - 6:4, 4:6, 7:5 и представителя Казахстана Михаила Кукушкина (127) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. В поединке за выход в полуфинал Кей Нисикори встретится с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокина (34).

Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (79) проиграл в 1/16 финала в двух партиях итальянскому теннисисту Фабио Фоньини (31) - 4:6, 6:7 (4:7). В первом круге Герасимов обыграл французского теннисиста Жиля Симона (102) - 4:6, 6:3, 6:4. В парном разряде Ивашко и Герасимов выбыли после стартового матча, уступив новозеландскому дуэту Маркус Даниэл / Майкл Винус - 3:6, 6:7 (6:8).

В женском турнире третья ракетка планеты белоруска Арина Соболенко не сумела пройти в 1/8 финала, уступив во втором круге хорватской теннисистке Донне Векич, занимающей 47-е место в мировом рейтинге - 4:6, 6:3, 6:7 (3:7). В матче 1/32 финала Арина Соболенко уверенно переиграла польскую теннисистку Магду Линетт (45) - 6:2, 6:1. Теннисный турнир токийской Олимпиады завершится 1 августа.-0-

Ивашко: были все шансы на победу, но просел физически

Фото Оксаны Манчук