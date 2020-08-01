Илья Ивашко одержал третью победу на выставочном турнире в Барселоне

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал третью победу подряд на выставочном турнире в испанской Барселоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах испанца Николу Куна (231-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Ранее Илья Ивашко переиграл еще двух испанских теннисистов - Хавьера Косано Барранко (296) - 7:6 (8:6), 6:1 и Хайме Калдеса (1481) - 4:6, 6:1, 6:4.
Официальные турниры под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов должны возобновиться 22 августа состязаниями WS Open в американском Нью-Йорке. Это будет единственный турнир перед стартом соревнований серии "Большого шлема" - открытого чемпионата США. В этом году US Open планируется провести с 31 августа по 13 сентября.-0-