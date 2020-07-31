Илья Ивашко одержал вторую победу на выставочном турнире в Барселоне

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал вторую победу на выставочном турнире в испанской Барселоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорус, занимающий 138-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл испанца Хавьера Касано Барранко, у которого 296-я позиция в мировом рейтинге - 7:6 (8:6), 6:1. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.
В первом матче в каталонской столице Илья Ивашко взял верх над еще одним испанским теннисистом Хайме Калдесом (1481-й номер рейтинга АТР) - 4:6, 6:1, 6:4.
Эти поединки стали для белорусского теннисиста первыми после четырехмесячного перерыва.
Ранее несколько выставочных матчей провел еще один белорус Егор Герасимов, у которого 69-е место в мировом рейтинге. Он победил россиянина Евгения Карловского (249) - 6:2, 7:6 (7:1) и канадца Лиама Драксла (930) - 6:2, 6:4, а также уступил колумбийцу Алехандро Гомесу (486) - 6:2, 6:7 (3:7), 9:11.
Официальные турниры под эгидой АТР возобновятся в середине августа. Рестарт женского сезона намечен на 3 августа в итальянском Палермо.-0-