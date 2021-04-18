Илья Ивашко победил на старте квалификации теннисного турнира в Барселоне

Илья Ивашко. Фото из архива
18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (111-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал в квалификации турнира в испанской Барселоне с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом раунде белорус обыграл в двух сетах американского теннисиста Максима Кресси (157) - 6:1, 6:3.
В поединке за выход в основную сетку соперником Ильи Ивашко будет итальянец Федерико Гайо (136).
Турнир в каталонской столице завершится 25 апреля.-0-