Илья Ивашко победил в первом круге открытого чемпионата США по теннису

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко одержал победу в 1/64 финала открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда белорусский теннисист, занимающий 53-е место в мировом рейтинге, обыграл в трех сетах американца Тенниса Сандгрена, у которого 91-я позиция, - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4. Следующим соперником Ильи Ивашко будет представитель Канады Вашек Поспишил (58-й номер мирового рейтинга).

Еще один белорус Егор Герасимов (82) проиграл в первом раунде поляку Хуберту Гуркачу (13) - 3:6, 4:6, 3:6.

В женском турнире успешно начали выступления две представительницы Беларуси. Вторая ракетка планеты Арина Соболенко обыграла в трехсетовом поединке сербскую теннисистку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0. Следующей соперницей белоруски будет словенка Тамара Зиданшек (40). Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (19) уверенно победила в двух партиях чешку Терезу Мартинцову (60) - 6:4, 6:0. В 1/32 финала Азаренко встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (99).

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) в 1/64 финала уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (20) - 2:6, 3:6.-0-