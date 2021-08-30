Илья Ивашко поднялся на 53-е место в рейтинге АТР

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко поднялся на 53-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Илья Ивашко находился на 63-й строке, после выигрыша турнира в американском городе Уинстон-Сейлем переместился на 10 позиций вверх, имея 1250 очков. Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов занимает 82-е место (910 очков).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 9980;
3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350;
4. Александр Зверев (Германия) - 8240;
5. Рафаэль Надаль (Испания) - 7815;
6. Доминик Тим (Австрия) - 6995;
7. Андрей Рублев (Россия) - 6400;
8. Маттео Берреттини (Италия) - 5533;
9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4125;
10. Денис Шаповалов (Канада) - 3580.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска Арина Соболенко по-прежнему на второй позиции (7010). Виктория Азаренко находится на 19-м месте (3160), Александра Саснович занимает 90-е (890).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7010;
3. Наоми Осака (Япония) - 6666;
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5530;
5. Элина Свитолина (Украина) - 5210;
6. София Кенин (США) - 5030;
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4537;
8. Ига Свентек (Польша) - 4461;
9. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4273;
10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4210.-0-