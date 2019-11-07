Илья Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Братиславе

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Братиславе и встретится с Егором Герасимовым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала Илья Ивашко (143-й номер рейтинга АТР) одолел в трехсетовом поединке представителя Германии Петера Гоевчика (122) - 6:2, 4:6, 6:0. Игра длилась 1 час 45 минут.

Завтра в четвертьфинальном поединке Илья Ивашко встретится с еще одним белорусом Егором Герасимовым (100), который сегодня взял верх над итальянцем Сальваторе Карузо (97) - 6:3, 6:4.

Турнир в столице Словакии финиширует 10 ноября.-0-

Ивашко и Герасимов пробились в 1/8 финала теннисного турнира в Братиславе Илья Ивашко в поединке 1/16 финала в упорнейшей борьбе одолел венгерского теннисиста Мартона Фучовича (71) - 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 15 минут.