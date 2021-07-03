Илья Ивашко пробился в 1/8 финала Уимблдонского турнира

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (79-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/16 финала белорус за два часа победил в трех сетах австралийца Джордана Томпсона (78) - 6:4, 6:4, 6:4. На старте Илья Ивашко выиграл у испанца Хауме Муньяра (69), а во втором круге обыграл француза Жереми Шарди (61). В поединке за выход в четвертьфинал Илья Ивашко встретится с итальянцем Маттео Берреттини (9).

В 1/16 финала женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (100) проиграла немке Анжелике Кербер (28) - 6:2, 0:6, 1:6. До этого Александра Саснович была сильнее американки Серены Уильямс (8) и японки Нао Хибино (85).

Четвертая ракетка мира Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (20). В первом раунде белоруска победила румынку Монику Никулеску (191) - 6:1, 6:4, потом взяла верх над британкой Кэти Бултер (219) - 4:6, 6:3, 6:3, а затем выиграла у колумбийской теннисистки Марии Камилы Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3.

Уимблдонский турнир завершится 11 июля.-0-