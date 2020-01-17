Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (148-й номер мирового рейтинга) преодолел квалификационный барьер и вышел в основную сетку открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 3-го круга квалификации первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" белорус переиграл китайца Чже Ли (206) - 6:4, 6:3.
В первом раунде Илья Ивашко взял верх над британцем Лиамом Броуди (234) - 6:3, 6:0, а затем в упорнейшей борьбе одолел американского теннисиста Дениса Кудлу (107) - 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.
Без участия в квалификации в Мельбурне выступят три представителя Беларуси. В первом раунде женского одиночного разряда Арина Соболенко (12) сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро (54), а соперница Александры Саснович (99) определится после окончания квалификации. В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (98) на старте встретится с норвежцем Каспером Руудом (53).
Матчи основного этапа австралийского первенства пройдут с 20 января по 2 февраля. Общий призовой фонд Australian Open-2020 составляет $71 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $4,1 млн.-0-