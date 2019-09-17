Илья Ивашко проиграл Андрею Рублеву в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (135-й номер рейтинга АТР) завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке первого круга с россиянином Андреем Рублевым (38) белорус выиграл первую партию 6:4, но затем проиграл два сета подряд - 0:6, 4:6.
Ранее еще один белорус Егор Герасимов (119) пробился в 1/8 финала, победив чешского теннисиста Лукаша Росола (145) - 7:5, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Егор Герасимов встретится с французом Адрианом Маннарино (59).
На старте парного разряда белорус Андрей Василевский и американец Николас Монро сыграют с российским дуэтом Евгений Донской / Константин Кравчук.
На женском турнире в Гуанчжоу белоруска Лидия Морозова и сербка Александра Крунич в 1/8 финала парного разряда победили голландско-индийский тандем Лесли Керкхове / Анкита Райна - 6:3, 6:1.
Турнир в Гуанчжоу завершится 21 сентября, в Санкт-Петербурге - на день позже.-0-