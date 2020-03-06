Илья Ивашко проиграл Яну-Леннарду Штруффу в матче квалификации Кубка Дэвиса

Илья Ивашко. Фото Белорусской теннисной федерации
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в немецком Дюссельдорфе начался квалификационный матч Кубка Дэвиса между теннисистами сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом одиночном поединке на корте арены Castello белорус Илья Ивашко (134-й номер мирового рейтинга) уступил в двух сетах лидеру команды хозяев Яну-Леннарду Штруффу (34) - 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Главной составляющей победы немецкого теннисиста стали мощные подачи, в его активе 18 эйсов. У белоруса на 10 меньше.
Во второй сегодняшней встрече первый номер белорусской сборной Егор Герасимов (68) сыграет с Филиппом Кольшрайбером (73).-0-
Фото Белорусской теннисной федерации